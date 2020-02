Au bureau, les salariés avouent en rajouter un peu sur leur train de vie

Il apparaît en effet qu'au boulot, les Français pourraient être un tout petit peu flambeurs, ou en tout cas en rajouter sur leur train de vie. C’est du moins le cas pour 38% des sondés. Un tiers (34%) disent simplement la vérité. Et à l’inverse, 28% se rabaissent pour ne pas rendre leurs collègues jaloux. Une tendance révélatrice d’un mal français : l'argent est un sujet très délicat en France, encore plus au travail. Ainsi, 67% des Français déclarent qu'ils ne parlent pas facilement à leurs collègues de leur situation financière. Un fait encore plus important chez les femmes (78%) que chez les hommes (56%).

En revanche, de plus en plus de collègues sont amis sur les réseaux sociaux. Et ces Facebook et compagnie offrent une fenêtre sur nos vies qui peut être trompeuse. Il s'agirait plutôt de miroirs grossissants puisque 40% des Français n'y exposent que le meilleur alors que 27% mettent absolument tout et 19% que le strict minimum. Et seulement 14% n'affichent absolument rien de leur vie privée.