Profession en crise ? Le statut de manager ne fait plus (du tout) rêver

PESSIMISME - Une étude réalisée par Boston Consulting Group (BCG) et Ipsos, menée dans cinq pays, montre que le management ne donne plus envie. Et les Français sont les plus concernés.

Pour cette étude d’envergure mondiale, menée entre le 14 juin et le 15 juillet 2019, 5.000 employés et managers issus d’entreprises de plus de 200 salariés dans cinq pays - la Chine, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis – ont été interrogés. Dans les pays occidentaux, seul un employé sur 10 aspire désormais à devenir manager. Côté encadrement, 37% seulement des managers entendent le rester dans les prochaines années.

Depuis quelques années, les études s’empilent pour donner le ton. Et cette nouvelle enquête, menée par le Boston Consulting Group (BCG) et Ipsos? ne fait que confirmer la donne : les managers sont déprimés, désabusés. Leur statut ne fait plus rêver. Plus personne, aujourd'hui, n'a envie d'être manager. Et dans cet océan de pessimisme, les Français sont champions.

Et, cocorico ironique, les managers français semblent baigner dans un marasme plus profond que les autres : 85% d’entre eux trouvent ainsi leur métier plus compliqué qu’avant (contre 81% pour la moyenne occidentale). Ils se sentent aussi plus débordés (78% contre 71%), plus stressés (74% contre 69%) et plus démotivés (59% contre 52%).

Le pessimisme est sans doute en partie lié au fait que leur rôle évolue, mais qu’un flou entoure leur statut : les managers ne savent plus ce qu’on attend d’eux. En France, ils pointent, plus qu'ailleurs, le manque d’accompagnement (67%) et de clarification de leur rôle et leur mission (60% pour les managers français). Au final, seuls 32% des managers français interrogés pensent que leur fonction comporte plus d’avantages que d’inconvénients (contre 41% en moyenne).

Ils ont aussi conscience de la fin d’un modèle : 71% des managers français s’attendent à des changements majeurs de leur fonction dans les années à venir (contre 66% dans l’ensemble des pays concernés). 38% pensent même que leur poste aura disparu d’ici cinq à dix ans.