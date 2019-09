Ce que vous détestez le plus chez vos collègues ? Ceux qui critiquent tout et se plaignent ! iStock

VIE DE BUREAU - Amis de la bienveillance et de l’esprit positif, bonjour ! Une enquête de RegionsJob pointe les comportements qui sont les plus insupportables au travail. Et les résultats réservent quelques surprises…

Il est fort possible que vous passiez plus de temps avec vos voisins de bureau qu’avec votre famille. Et que, comme avec vos proches, certains traits de leurs caractères commencent à vous taper sur le système. Le site de recherche d’emploi RegionsJob a réalisé un petit sondage auprès de ses adhérents pour scruter les comportements considérés comme "insupportables". Et sans trop de surprise, quand on demande ce qui indispose chez un collègue, ça balance fort : parmi le trio de tête, figurent les odeurs corporelles (à 53%) puis les propos déplacés, racistes ou sexistes (52%). Sont aussi pointés du doigt les gens qui tapent trop fort sur leur clavier (37%) et les gens qui parlent trop (24%).

Dur de le dire à la personne concernée

Mais, en première place, ce qui hérisse par-dessus tout, pour 55% des sondés, ce sont… les collègues qui critiquent tout. D'autres défauts jugés insupportables sont liés : les salariés détestent les collègues négatifs (47%), ceux qui se mêlent de tout (41%), les fainéants (39%), les plaintifs (36%) et ceux qui ne parlent que d’eux (28%). Place donc à l’esprit d’équipe et exit le râleur qui voit toujours trop le verre à moitié vide. Pour autant, si ces comportements sont décrits comme très gênants, l’étude montre aussi que… très souvent, la loi du silence (et donc, sans doute, de la frustration) règne. Qu’il est difficile d’en faire part à la personne concernée ! 46% des actifs en poste le font mais rarement, quand 23 % n’arrivent pas à le dire du tout. 7% ont en revanche le courage de le dire systématiquement. Pas sûr que cela ne suffise à maintenir la paix au bureau.

A quoi doit donc ressembler le voisin de bureau idéal ? A tout l’inverse ! Il a l’esprit d’équipe (54%), est ouvert d’esprit (43%), drôle (42%), travailleur (34) % et enthousiaste (31%). Alors, on commence quand ?

La rédaction de LCI