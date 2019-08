Collègue hargneux, patron agressif, charge trop importante... : 8 salariés sur 10 ont déjà pleuré au travail

Les facteurs sont nombreux. Tous traduisent une vraie souffrance. Les premiers responsables du "craquage" sont, pour 45% des personnes interrogées, les patrons ou les collègues. 19% déclarent pleurer à cause de leurs problèmes personnels, qu’ils n’ont pas su mettre de côté en venant au travail. 16% craquent à cause d’une charge trop importante de travail, se sentant dépassés, et 13% à cause de harcèlement. Autres causes, plus ténues, d'une crise de larmes : un client avec qui cela s’est mal passé ou une erreur.





Reste que même si une majorité de salariés avouent avoir pleuré au travail, ce moment reste tabou : le salarié se cache dans une salle de conférence, prend un moment aux toilettes. Car les larmes sur le lieu de travail restent stigmatisées, souvent considérées comme un signe de faiblesse.