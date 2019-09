Moins de contraintes physiques, davantage de pression : comment les risques professionnels ont changé en 20 ans

Côté psychique, maintenant, la Dares observe prudemment "une légère diminution des risques psycho-sociaux" sur la période la plus récente (2010-2017) après une forte hausse constatée entre 1994 et 2010. Moins de salariés déclarent en effet subir des comportements hostiles au travail et un manque de reconnaissance. En revanche, la tension au travail reste forte : la proportion de salariés subissant une "tension" au travail a grimpé de 27% en 2003 à 32% en 2010 avant de se stabiliser en 2017. "Le plus haut de 2010 est sans doute à mettre en lien avec la crise de 2008 et les changements d'organisation importants dans les entreprises qui ont suivi", explique Sarah Memmi, sociologue à la Dares.





Cette tension au travail n'est pas anodine : les études montrent qu'elle fait peser un risque accru de maladies cardiovasculaires, troubles musculo-squelettiques et dépression sur le salarié. En parallèle, l’intensité du travail reste à un niveau élevé, que ce soit en terme de contrainte de rythme dans le travail (32% en 2017 contre 28 en 1994), d'un rythme de travail imposé par une demande extérieure obligeant une réponse immédiate (un salarié sur deux) ou encore du contrôle via des systèmes informatiques, multiplié par deux entre 1994 et 2017 (+18 points, un tiers des salariés en 2017).