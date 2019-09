Des photos en état d'ivresse aux groupes "likés" : craignez-vous de perdre votre travail à cause des réseaux sociaux ?

FRONTIÈRE - Un Français sur cinq pense que son activité sur les réseaux sociaux pourrait conduire son employeur à le licencier, indique une étude réalisée par McAFee, société de cybersécurité.

C’est un fait : la frontière entre univers professionnel et personnel est de plus en plus poreuse. Un problème d’autant plus renforcé par les réseaux sociaux. Car s’ils donnent l’illusion de cantonner certains contenus à une sphère privée, il n’en est rien… Nous avons en effet tous un ou des collègues "amis" sur ces mêmes réseaux.

La société de cybersécurité McAFee a donc étudié les habitudes des Français sur les réseaux sociaux. Le résultat montre que les salariés semblent bien conscients de ces potentiels risques. Les trois quarts (73 %) d’entre eux reconnaissent ainsi être gênés par ce qui se trouve sur leurs comptes et près de la moitié (46 %) admettent n’avoir jamais renforcé leurs paramètres de sécurité, bien qu’ils sachent le faire… Une négligence bien problématique, quand on sait les employeurs regardent de plus en plus votre profil en ligne.