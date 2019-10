Faut-il mettre en place des stratégies pour encourager la bienveillance entre employés ?

DÉBAT – Pour remédier au désengagement des employés, certains chefs d'entreprise envisagent d'intégrer la bienveillance à leurs pratiques de management. Mais comment gérer une attitude authentiquement bienveillante entre collègues, dans un contexte qui est celui de la recherche de profit ? Deux professeurs chercheurs en management, Guillaume Mercier et Ghislain Deslandes, ont étudié ces pratiques.

Bienveillance, bienveillance, bienveillance. En entreprise, le concept est désormais servi à toutes les sauces, au point d'être devenu le remède ultime au désenchantement et au désengagement, voire à la souffrance au travail des salariés. La bienveillance, qui se définit par le souci et soin du bien-être des autres, devient même intégré dans la pratique de management. Sauf que c’est là tout le débat : comment peut-on gérer une attitude "authentiquement bienveillante" entre collaborateurs, quand la visée finale reste le profit ? C’est le sujet que deux chercheurs, Guillaume Mercier, professeur à l’IESEG School of management, et Ghislain Deslandes, professeur à l’ESCP Europe, ont exploré dans leur étude Formal and Informal Benevolence in a Profit-Oriented Context (Journal of Business Ethics, 2019).

Pour l'instant, la situation est généralement la suivante : les entreprises ont souvent en ligne de mire le profit et la bienveillance n’est pas une fin en soi. Elle est même souvent absente. Sauf que ce genre de politique crée cynisme et désenchantement, détachement, démotivation des salariés, au point que cela peut-être une menace pour toute l’organisation. Il est donc dans l'intérêt des sociétés d’encourager la bienveillance. De plus en plus, des chefs d’entreprises, mais aussi des programmes d’enseignement dispensés au sein des écoles de commerce, préconisent donc cette bienveillance pour redonner du sens au travail. Des processus pour encourager l’altruisme en interne sont même mis en place dans certaines structures : par exemple, inviter les salariés à donner leur avis sur leur manager via des évaluations régulières, pour encourager ces derniers à bien traiter leurs subordonnés.