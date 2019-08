La pause déjeuner est-elle toujours sacrée chez les salariés français ?

Le temps du déjeuner est en revanche compté : plus de 4 salariés sur 10 déclarent prendre entre 30 minutes et une heure. Ce sont, contre toute attente, les plus jeunes qui ont tendance à prendre plus de temps pour déjeuner : 31% des 18-24 ans s’accordent entre 1h et 1h30, contre 18% de l’ensemble des salariés, tandis que les 45-54 ans prennent moins de 30 minutes (38%).





Mais l’image d’Epinal du jeune cadre qui déjeune vite fait d’un sandwich seul sur son banc est plutôt fausse : le déjeuner reste pour la majorité un moment de convivialité puisque que 72% des sondés affirment déjeuner avec leurs collègues. Les Millenials sont particulièrement motivés pour sociabiliser : les 18-34 ans sont 38% à déjeuner en collectivité tous les jours. Alors qu’à l’inverse, les seniors, 55 ans et plus, deviennent plus solitaires : 17% déclarent ne jamais manger avec leurs collègues (17%).