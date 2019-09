Management, transparence : après la rentrée, les salariés sont-ils épanouis au travail ?

SONDAGE - En cette deuxième semaine de rentrée, Sparkup, plateforme d’interaction pour booster les échanges en réunion, a mené l’enquête pour savoir si les Français étaient épanouis dans leur quotidien professionnel et quelles étaient notamment leurs relations avec leur manager.

Et même si le moment correspond par définition à la fin des vacances, les Français n'ont pas l'air trop nostalgique : 52% confient avoir été "heureux" de reprendre leurs fonctions la semaine dernière et 16% "très heureux". Dans le détail, en regardant les chiffres sous un autre angle, c’est tout de même un tiers (32%) des sondés qui ne sont pas enchantés, voire totalement dépités, d’avoir repris le chemin du travail...

En matière de rapports hiérarchiques, les sondés font émerger différents types de management, assez répartis proportionnellement : 33% pensent que leur supérieur adopte une forme de management participatif (participation active de chacun dans la prise de décision) ; 23% estiment que leur supérieur adopte un management délégatif (très peu présent, il responsabilise, délègue et évalue) ; 23% indiquent que leur supérieur a une attitude directive (il donne des instructions, limite les initiatives et contrôle) ; et 20% déclarent que le management de leur supérieur est persuasif (le manager essaie de convaincre ses collaborateurs grâce au dialogue).

L'une des explications tient aussi peut être au fait que la communication interne est ressentie comme encore très descendante. Ainsi, lors de réunions d’entreprise (conventions, séminaires, assemblée…), 62% des participants estiment avoir "parfois" l'occasion de poser des questions et de donner leur avis. Mais plus de la moitié d’entre eux (58%) pensent que leurs questions et retours ne sont pas pris en compte par l’équipe managériale ou la direction. Résultat : 86% souhaiteraient que leur entreprise adopte plus de transparence !

D’autant que 35% des sondés disent ne pas se sentir en confiance voire, pour 9% "pas du tout" en confiance. De là découle un très faible sentiment d’appartenance : à la question considérez-vous qu’il y a une forte culture d’entreprise dans votre société, seulement 15% des répondants ont voté "oui beaucoup" contre 51% de"un peu" et 34% de "pas du tout".