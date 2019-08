Performance, qualité, compétence … Une vie au travail, une vie de stress ?

Derrière ces questions qui peuvent sembler anecdotiques, le stress a surtout des impacts très lourds. Sur le volet professionnel, d’abord : plus d’1 Français sondé sur 2 estime avoir déjà compromis ses chances d’obtenir le poste qu’il convoitait à cause du stress ; 46% ont déjà pris des décisions professionnelles qu’ils ont regrettées à cause du stress. 43% des personnes n’ayant pu évoluer comme elles le souhaitaient en raison du stress évoquent un manque de confiance en elles pour demander une promotion ou une augmentation. 28% ont même refusé de prendre davantage de responsabilités car cela les stressait trop.





Mais le stress au travail est également un enjeu de santé publique. La principale conséquence est la remise en question et le doute vis-à-vis de ses capacités ou choix (47%), mais aussi des troubles comportementaux incluant des modifications du sommeil et de l’appétit (35%), sans oublier des réactions compensatoires à risque : alimentation plus riche, consommation d’alcool ou de tabac (23%).