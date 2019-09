Pour la majorité des salariés, certains collègues sont aussi des amis

Ah, les collègues. L’adage qui dit qu’on choisit ses amis, mais pas sa famille, aurait pu préciser qu’on ne choisissait pas non plus ses collègues. Des personnes avec qui, pourtant, l’on passe pratiquement plus de temps qu’avec la famille. Et dont on finit, à force, par connaître les travers et les qualités, les tics de langage et les petites habitudes. Quel lien avons-nous avec eux ? En faisons-nous des amis ? Partageons-nous avec eux notre pause-déjeuner ? Ou plus encore, notre vie amoureuse ? C’est ce qu’a voulu savoir RegionsJob dans une enquête sur la vie de bureau des salariés en 2019.





Les résultats sont sans appel : bien s’entendre avec ses collègues est l'une des clés du bonheur au travail pour 95% des personnes interrogées. Dans le détail, cette bonne entente est jugée "importante" pour l’épanouissement personnel pour 40% des sondés, et même "très importante" pour 55%. Et heureusement, dans la vie, tout se passe plutôt bien : près de 2/3 des répondants (64%) disent bien s’entendre avec leurs collègues. Pour 27%, l’entente est même "très bonne", ce qui est plutôt une bonne nouvelle étant donné que les bureaux collectifs sont devenus la norme.