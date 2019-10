Yeux rouges, peau pâle, dos courbé… À quoi pourraient ressembler les employés de bureau dans 20 ans ?

TRAVAIL – Un chercheur a modélisé avec un mannequin ce que pourrait devenir une employée de bureau dans 20 ans si elle continue à travailler dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Yeux rouges, dos courbé ou encore muscles des jambes faibles, voilà ce qui pourrait vous attendre après deux décennies assis sur une chaise derrière un écran.

Un mannequin pour alerter des dangers du travail sur la santé ? C’est l’idée que vient de mettre en œuvre le chercheur anglais William Higham, après avoir analysé les résultats d’une étude européenne basée sur plus 3.000 employés de bureau, dont 1.000 Français. Elle révèle notamment que 50% des travailleurs ont des yeux fatigués, 49% subissent des maux de dos ou encore 45% ont le cou raide. Alors quelles sont les conséquences à long terme sur la santé ? Le chercheur les a modélisées…

Les yeux rouges atteints par les ordinateurs et la pollution atmosphérique, le dos courbé après être resté assise de nombreuses heures, la peau pâle à cause de la lumière artificielle, les muscles des jambes faibles avec le manque d’exercice, des varices dues à une mauvaise condition sanguine ou encore les poignets enflés par les mouvements répétitifs… La description fait peur, mais c’est bien de cette manière que cette "femme-mannequin", baptisée "Emma", employée de bureau, est représentée dans 20 ans. Et selon le chercheur, c’est ce à quoi sont voués tous les salariés si "des changements radicaux ne sont pas apportés au sein des lieux de travail".