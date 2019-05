Grand format : à quoi ressembleront nos bureaux demain ?

Arrive ainsi le flex-office, nouvelle tendance qui se déploie, dans laquelle les salariés n'ont plus de bureaux attribués et s'installent là où il y a de la place. Plus globalement, certaines sociétés rivalisent d'idées pour révolutionner la vie de bureau, et faire en sorte que leurs employés soient pleinement satisfaits : pas d'horaires de bureaux prédéfinis, des salles de réunion équipées en machines de sport, des bureaux qui permettent de marcher en travaillant sur son ordinateur... Tout est bon pour dorloter, et ainsi attirer, les talents.





Gadget ou réelle utilité ? C'est notre enquête Grand format de ce mardi 14 mai 2019.





Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.