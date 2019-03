Grand format : ranger, ça s’apprend !

On sait qu’un intérieur bien rangé aide à se sentir apaisé. C’est sans doute pour cela que de nombreuses personnes font appel à des spécialistes afin de faire place nette. Selon une étude, 54 pourcents de la population affirment manquer de place. En plus des livres sur la question, le rangement est un nouveau métier en pleine expansion.



