HAPPY WORK - 2019, l'année de la déconnexion ? #5

Une étude de Deloitte Global conduite sur 53 000 personnes, a montré que 61% des interrogés consultent leur smartphone 5 minutes ou moins après le réveil, 88% sur 30 minutes et 96% sur une heure. En résumé, nous sommes de plus en plus nombreux et nombreuses à être totalement accro à nos smartphones et, paradoxalement, même si nous savons qu’il serait bon pour nous de nous détacher un petit peu de ces objets, nous en sommes bien souvent incapables. Ce épisode vous propose quelques pistes simples pour commencer l’année sur de nouvelles bases numériques.