HAPPY WORK - Comment motiver son équipe ? #23

Une étude Gallup a montré que seulement 6 % des salariés français sont engagés, en chute de 9 points par rapport à 2017, 74 % ne sont pas engagés et 20 % se déclarent carrément désengagés. Une étude du Cercle de la motivation a montré que les deux principaux facteurs de démotivation en France sont “la gouvernance et la stratégie de l’entreprise…”(27% ) et “mon management direct” (24%).





Et oui, le management a comme mission, entre autres, de motiver ! Cet épisode de Happy Work explique comment, concrétement, un manager devrait s'y prendre pour motiver son équipe et faire en sorte que, de nouveau, elle soit engagée.