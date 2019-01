HAPPY WORK - 5 astuces pour rester positif, même quand on a tout pour avoir le moral dans les chaussettes ! #8

Selon une étude Steelcase réalisée dans 17 pays développés, les français sont les moins heureux au travail. Ça ne donne pas le moral et quand on regarde par la fenêtre, ça n’arrange pas les choses ! Depuis le début de l’année, à Rouen, Météo France a mesuré seulement 2 heures et 5 minutes d’ensoleillement ! C'est 28 heures de moins que la moyenne mesurée dans la ville pour la saison. Et pourtant… malgré tout ça, il est possible de se forger un moral d’acier et d’aller au travail avec le sourire. Ce podcast vous explique comment.