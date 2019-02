HAPPY WORK - 5 choses que les personnes efficaces font chaque jour au travail #11

Une étude de la société Desktime a montré que le rythme de travail idéal pour travailler est composé d’une séquence de travail de 52 minutes, suivie d’une pause de 17 minutes. Bref, si vous pensiez que pour être plus efficace il suffisait d’allonger vos heures de travail, c’est une erreur ; et pourtant, être efficace est souvent au cœur de nos problématiques professionnelles. Cet épisode d’Happy Work vous donne 5 choses que les personnes efficaces font chaque jour. Et vous ?