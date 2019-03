HAPPY WORK - 5 raisons pour toujours rester zen au bureau #13

Selon une étude Cadréo, 97% des femmes cadres et 92% des hommes se disent stressés par leur travail ! l’une des conséquences de ce stress peut être de se mettre à perdre le contrôle pour un oui pour un non, de se mettre à crier sur le pauvre stagiaire qui a fait pour la dixième fois la même erreur par exemple. Et pourtant, rester zen est absolument fondamental au travail. Cet épisode de Happy Work vous explique pourquoi.