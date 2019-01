HAPPY WORK - LA question qui tue pour réussir son entretien d’embauche ! #7

Pour être heureux au travail, c’est évident, mieux vaut avoir trouvé le job de ses rêves. En moyenne, quelqu’un commençant sa carrière aujourd’hui travaillera dans 4,5 entreprises au cours de sa carrière et cela sans tenir compte des « slasheurs », celles et ceux qui cumulent plusieurs métiers en même temps qui sont, selon l’INSEE, 4 millions en France aujourd’hui. Mais pour trouver le travail de ses rêves, mieux vaut réussir son entretien de recrutement ! Ce podcast vous révèle LA question qui vous permettra de vous démarquer et d’obtenir ce fameux job !