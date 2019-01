HAPPY WORK - Le bien-être au travail grâce… aux mots ! #6

Vous avez sans doute déjà entendu dire que la communication entre personnes était à 7% verbale, 38% vocale, et 55% corporelle. C’est-à-dire à 93% non-verbale. En fait, ce qui se sait nettement moins, c’est qu’ Albert Mehrabian le créateur de cette théorie en 1967 remettait lui-même en cause son utilisation . Et c’est ainsi que je peux l’affirmer, OUI, le bien-être au travail peut passer par les mots que l’on utilise. Ce podcast vous donne même un début de liste de ces mots magiques !