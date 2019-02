HAPPY WORK - Si votre entreprise appliquait ces 10 conseils, vous seriez plus heureux au bureau #9

Non, le bien-être au travail n’est pas qu’une question humaniste. Une étude de la société Friday a montré que turnover des salariés pouvait reculer de 17.5% et leur productivité augmenter de 7.5% s’ils se sentaient bien dans leur travail. Mais, trop souvent, quand on parle de bien-être au travail, on pense qu’il va falloir investir énormément. Et bien non, cela peut commencer par des choses qui ne coûtent absolument…. RIEN. Ce podcast vous propose 10 choses qui pourraient changer le niveau de bien-être au quotidien.