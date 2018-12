Happy work - Un manager bienveillant, ça sert à quoi ? #2

Muriel Pénicaud, avant d’être Ministre du Travail, déclarait, alors qu’elle était DRH du Groupe Danone, que « la santé des salariés et d’abord, et avant tout, l’affaire des managers, ça ne s’externalise pas, et ce n’est pas une affaire de docteurs ». Mais alors, quand le cabinet Sapiens nous annonce que l’absentéisme coûte 108 milliards d’euros par an à l’économie française, serait-ce affaire de management ? Cette question est sans aucun doute l’occasion de répondre à une autre : un manager bienveillant, ça sert à quoi ? Est-ce un simple effet de mode ou une arme de destruction massive contre le désengagement et l’absentéisme ?