Hausse des arrêts maladie : comment accompagner les salariés qui n'arrivent pas à revenir après une longue absence

En résultent des personnes qui sortent cassées du système, et au parcours professionnel brisé. "C’est un vrai sujet de société", estime Jean-Louis Ringuede, de l’IAPR (Institut d'accompagnement psychologique et de ressources). "Trop de parcours sont interrompus brutalement et doivent être accompagnés." Car la FIRPS constate -et c’est là-dessus qu’elle veut mettre l’accent- que les personnes, une fois arrêtées, ont beaucoup de mal à reprendre. "Plus l’arrêt de travail est long, plus le retour à l’emploi est difficile", relève Christian Mainguy, du cabinet d'accompagnement Réhalto. "La plupart du temps, les salariés anticipent d'ailleurs que les difficultés qui les ont mis dehors seront encore là et ils ne reviennent même pas", abonde François Cochet.





Dans d’autres cas, les collaborateurs reviennent, mais là aussi, c’est difficile. D’abord, parce qu’ils ne reviennent pas à 100% de leurs capacités et que les aménagements de travail sont mal pensés. "Les gens se disent : 'quand je vais revenir, quelle va être ma place ? Comment vais-je être accueilli ?' Cela génère de l'anxiété, du stress", remarque Xavier Alas Laquitas, du cabinet Eleas. "S'ils ont été remplacés, ils peuvent avoir du mal à reprendre leur place ; et s'ils ne l'ont pas été, ils se demandent à quoi ils servent... Il y a un vrai sujet de la reconnaissance". S'ajoutent aussi les collègues, qui, bien que présents, sont surtout gênés. "Il y a un vrai tabou. Les collaborateurs ne savent pas comment se comporter. Et côté managérial, c’est aussi très compliqué à aborder car il y a une responsabilité collective, de l’entreprise, du responsable hiérarchique…"