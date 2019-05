Homogénéité, unanimisme, autocensure... : l’entreprise nous rend-elle forcément tous conformistes ?

Surtout, l’expert pose la question : sort-on indemne de ce jeu ? Quels sentiments envahissent les personnes ? Il pense avoir la réponse : "Certainement une forme plus ou moins atténuée de culpabilité, le remord de s’être soumis, voire une certaine humiliation, l’impression de ne pas être resté soi-même, d’avoir fait comme les autres." Attention : un certain conformisme "quotidien"- celui de respecter certaines bases de traditions et règles pour entrer en communication avec les autres -, est positif, voire nécessaire.





Mais "n'est-on pas allé trop loin avec un langage de participation, de collaboration alors que les ressorts humains exigent des choses plus directes, plus fortes, plus vraies ?", questionne Jean Grimaldi d’Estra. Pour lui, le désengagement et la quête de sens qui pointent chez les jeunes générations sont des signaux d'alerte. "Mis en danger, l’individu désengage sa volonté. Il décide de suspendre toute adhésion à ce qui l’environne et aux sollicitations dont il fait l’objet." Bref, il fait le service minimum, réduit son horizon, oublie son esprit critique ou son autonomie. C'est aussi sa motivation personnelle qui s'envole, et avec ça, la part de créativité et d'innovation qu'il aurait pu développer. L'individu se place alors dans une sorte d'"égoïsme de survie", qui, peu à peu, coupe des autres et du lien social, pourtant indispensable dans toute organisation. "On ne sait plus se découvrir, se supporter, s’approcher, s’apprivoiser", estime l’auteur.