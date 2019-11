IDÉE D'AILLEURS – Le congé "gueule de bois" et les vacances illimitées d'une société londonienne

Voilà une société qui sait ce que peuvent donner les lendemains difficiles. En 2017, Dice, société londonienne, plateforme de vente de tickets en ligne, a mis en place pour ses salariés des jours de congé "gueule de bois". Plus besoin de faire croire qu’on a attrapé un virus de 24 heures, ou de feindre une voix malade au téléphone. Au lendemain d'une soirée trop arrosée, il suffisait au salarié d'envoyer à son responsable une émoticône "bière", "malade" ou "musique" pour lui faire comprendre qu'il ne faudrait pas compter sur lui ce jour-là. Jusqu'à quatre jours par an pouvaient être pris de la sorte.

La mise en place des vacances illimitées est un concept venu de la Silicon Valley aux Etats-Unis, qui s’inscrit dans une réflexion autour d'un meilleur équilibre vie privée/vie professionnelle. IBM a été un précurseur dans les années 1990, suivi par des entreprises du secteur technologique comme Glassdoor, LinkeDin ou encore Netlifx. Le système est d’autant plus attirant qu’aux Etats-Unis, les salariés ne disposent en moyenne que de deux semaines en moyenne de congés payés, selon une étude du Center for Economic and Policy Research. Ces congés illimités permettent d'assouplir cette situation, et d’apporter plus de flexibilité.

Le système repose globalement sur la confiance. Mais il est souvent accompagné de certaines conditions, comme par exemple le fait de ne pas prendre plus de deux semaines consécutives, ou d’avoir l’accord du manager et de l’équipe. Les avantages, pour les employeurs, sont multiples, explique à l’AFP Sheeva Ghassemi-Vanni, une avocate qui accompagne les entreprises dans ce type de transition : ils n'ont plus à consacrer de ressources administratives à la comptabilisation des jours de congés, et les salariés licenciés ou démissionnaires ne touchent plus de chèque pour compenser leurs jours de congés accumulés, puisque aucun ne leur est dû. Sans compter l'intérêt pour la "marque employeur" : ce type de mesure est une bonne pub. Et ce, sans compter le sentiment de reconnaissance du salarié face à cette marque de confiance des employés, son épanouissement, et donc sa meilleure productivité.