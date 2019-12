IDÉES D’AILLEURS – A Noël en Espagne, les salariés reçoivent des paniers garnis

C’est une coutume qui doit plaire aux plus gourmands. En Espagne, depuis des générations, les entreprises offrent, avant les fêtes de Noël, des paniers garnis à tous leurs salariés. Et ces paniers de Noël, appelés "cestas de Navidad", sont une tradition bien ancrée sur le territoire.

La tradition a cependant connu des hauts et des bas, notamment lors de la dernière crise économique de 2008, au point qu’elle se serait alors effondrée de près de 40%, d’après un article de Larazon.es sur le sujet. Mais elle est en pleine recrudescence depuis 2014, et ce rebond est interprété comme un bon indicateur du marché du travail dans le pays.

Mais ce n'est qu'au 20e siècle qu'elle s'est étendue au secteur privé… La distribution de paniers de Noël est alors devenue une tradition que de nombreuses entreprises respectent avec leurs employés. C’est ainsi qu’au fil des années, la distribution de paniers de Noël est devenue une caractéristique de la culture d'entreprise, un signe de confiance et de gratitude envers les salariés.

Si la coutume n’est pas universelle, elle est en tout cas tellement enracinée que les fournisseurs impriment chaque année d’épais catalogues où les lots s’échelonnent de quelques dizaines à plusieurs centaines d’euros pièce. Preuve du dynamisme actuel du secteur, l'un des plus gros de ces fournisseurs, Sadivalk, est passé en 40 ans de travail de 12 à plus de 200 employés, et écoule 450.000 paniers de Noël chaque année.

Chaque employeur peut composer son petit cadeau de Noël comme il l’entend. Mais dans les faits, la plupart des paniers distribués sont commandés auprès d’entreprises du secteur alimentaire, où ils peuvent tout de même coûter jusqu’à 1000 euros, selon la qualité et la quantité des produits. Certains utilisent des contenants en osier, mais se développent aussi les boîtes de toutes sortes, notamment en carton, moins chères. On y trouve, selon les choix, des friandises de Noël (nougat, mazapan, polvorone...), mais aussi de la charcuterie (saucisses, chorizo, salami, jambon serrano), ou encore des fromages, du chocolat, des bouteilles de vin...