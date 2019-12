IDÉES D’AILLEURS – Dans cette start-up britannique, il n'y a plus de bureaux... ni de managers

A l’heure des problèmes de transport et du télétravail, voici une entreprise qui a pris de l’avance : chez Buffer, tous les salariés sont en "full-remote". Comprenez, en télétravail à 100%. Buffer est une application logicielle qui permet à ses utilisateurs de gérer leurs différents comptes sur les réseaux sociaux. La startup a été créée en 2010 par Joel Gascoigne (CEO) et Leo Widrich (COO) au Royaume-Uni, avant de s’installer brièvement à San Francisco. Aujourd'hui, Buffer emploie une petite centaine de personnes, réparties dans 15 pays. Car très rapidement, l’entreprise est passée en "full-remote" : plus aucun bureau.

Evidemment, cette entreprise éparpillée doit faire face à des défis : difficultés de management, organisation difficile des projets, collègues qui ne se "connaissent" pas vraiment… Mais, les avantages seraient largement à la hauteur des inconvénients. D’après Joel Gascoigne, les salariés sont "super-productifs", couvrent tous les fuseaux horaires, et disposent d’un grand niveau de liberté : le "full-remote" leur permet à la fois de partir pour Bali quelques jours s’ils en ont l’envie, mais aussi d’éviter des trajets trop long ou de passer plus de temps en famille. "Nous n'avons pas d'heures de travail et nous ne mesurons pas du tout les heures. Nous nous concentrons sur les résultats, l’équilibre et une productivité soutenue."

Les salariés n’ont pas d’horaires spécifiques. "Votre temps vous appartient vraiment, et j'essaie de l’optimiser dans mon intérêt", écrit ainsi un employé sur le blog de Buffer. "Cela m’arrive souvent de commencer à travailler à 4h30 parce que je me sens bien, puis je finis tôt. Je suis plus productif et j'ai plus de temps calme avant que le reste de mon équipe ne se réveille. Les jours où je sais que j'ai quelques appels le soir, je passe les premières heures de la journée à faire autre chose. La clé est de trouver cet équilibre, car la plupart du temps, personne ne vous dira que vous devez travailler de 9 heures à 17 heures."

Et tant qu’à faire, la start-up a aussi "aboli" les managers. Elle a revu son mode d’organisation, en passant d’équipes "de long terme et statiques" à des équipes "de court terme et plus fluides" : l’organisation évolue en fonction des besoins du moment, et du projet. Les employés sont libres de proposer, créer, ou participer à des "task forces" et ne sont plus définis par leur poste, car en participant à différents projets ils endossent des rôles différents. Il reste une hiérarchie, mais elle n’est pas associée à une ou quelques personnes seulement.