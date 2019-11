IDÉES D'AILLEURS - Microsoft Japon dope sa productivité en testant la semaine de... 4 jours

Avec ce challenge, "nous invitons tous les employés à 'travailler rapidement, à bien se reposer et beaucoup'", écrit Takuya Hirano, président et chef de la direction de Microsoft au Japon, dans un communiqué publié sur le site de la filiale . "Ce challenge vise à créer un environnement dans lequel chaque employé peut choisir un mode de travail diversifié et flexible, en fonction des circonstances et des conditions de son travail et de sa vie. (...) Je souhaite que les employés réfléchissent et expérimentent la manière d'atteindre les mêmes résultats avec 20% de temps de travail en moins."

A première vue, l’expérience semble tout bénéf’, pour les employés comme pour les employeurs. Les week-ends de trois jours n'ont en rien altéré la productivité des salariés, au contraire : elle a augmenté de 40%. D’abord grâce à quelques mesures simples : l’entreprise a limité les réunions de travail à 30 minutes et 5 participants maximum, et encouragé les échanges en ligne plutôt que des rendez-vous physiques ou des courriels. Avec une semaine plus courte, les employés ont en fait mieux géré leur temps et leurs priorités. Enfin, autre facteur non négligeable, des travailleurs plus reposés et plus épanouis dans leur vie personnelle sont aussi plus efficaces.

La mesure a eu d’autres avantages, peut-être moins attendus : comme les bureaux de Microsoft étaient vides cinq jours de plus par mois, la consommation d'électricité a chuté de 23%, les impressions papier ont baissé de 58, 7%. Bref, une semaine de travail plus courte pourrait à la fois être bénéfique pour les personnes et pour… l’environnement !