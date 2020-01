IDÉES D’AILLEURS – Pour mieux les attirer, cette société belge offre des congés illimités à ses salariés

Légalement, les salariés de la société Jonckers avaient jusqu'ici droit à 20 jours de congés par an. Bientôt, il n’y aura plus de plafond : place aux congés illimités ! C’est le système que va instaurer en mars cette entreprise belge spécialisée dans les logiciels de traduction.

Dans La Libre Belgique , qui rapporte cette initiative, le patron, Geo Janssens, assume ce choix : "On veut que nos employés prennent plus de congés payés". Une volonté qui concerne l’ensemble des salariés des dix pays où la société est présente. Le bureau tchèque a déjà mis en œuvre cet avantage depuis le début de l'année. "L'idée est que, d'ici juin, les employés des dix pays où nous sommes présents puissent en bénéficier", indique l'homme d'affaires.

Evidemment, une telle mesure n’est pas désintéressée. Et le patron est surtout plein de bon sens. Son initiative vise à améliorer le bien-être au travail, à lutter contre l’absentéisme. Mais aussi et surtout à se démarquer, dans un univers hyper concurrentiel comme celui de l’intelligence artificielle, où la pénurie est très forte sur certaines compétences. Geo Janssens y voit donc une manière d’attirer et garder les talents.

Jonckers a ainsi par exemple besoin de développeurs pour son logiciel de traduction basé sur l'intelligence artificielle, dont certains demandent jusqu'à 400.000 euros par an. "On ne peut pas suivre cette surenchère des salaires, mais on peut attirer ces profils très recherchés et les garder en leur proposant des conditions de travail plus humaine", explique-t-il ainsi au journal de La Dernière Heure.