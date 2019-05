"Il déterminera les nouvelles normes RH" : pourquoi le procès France Télécom est un enjeu pour le monde du travail

"Ce n’est pas le principe d’adapter une entreprise et de la transformer qui est remis en cause dans ce procès", analyse David Mahé, cofondateur du cabinet Stimulus, expert dans le bien-être et la santé psychologique au travail. "C’est en effet de la responsabilité d’un dirigeant de préparer une entreprise à son contexte concurrentiel et à son environnement technologique... Ce qui est mis en cause, c'est la manière dont ce plan a été mis en place." Pour la première fois, la question du harcèlement est en effet liée à une organisation de travail et non plus une personne physique. "Ce procès met en cause une politique d’entreprise. Le fait d’avoir, au plus haut niveau, mis en place un système dont l’effet serait le harcèlement." Plutôt que de licencier, l’entreprise a-t-elle fait le choix de mettre, plus ou moins sciemment, la pression sur les collaborateurs, de les isoler ou d’en placardiser ?





"Ce procès, c’est un tournant", assène pour sa part Jean-Claude Delgenès, expert en organisation du travail et fondateur de Technologia, cabinet de prévention des risques liés au travail et co-auteur de "Idées reçues sur le burn-out" (édition Le Cavalier bleu). "Le jugement, quel qu’il soit, déterminera de manière quasiment assurée la norme en matière de ressources humaines de demain". En 2010, son cabinet avait audité France Télécom. Jeudi dernier, il a été entendu par le tribunal. Il en est sûr : "Tout le monde -patronat, syndicats- attend une clarification de ce qui est de l’ordre du raisonnable, de l’acceptable, ou du condamnable." Pour David Mahé, le jugement peut permettre aussi de redéfinir le rôle et les limites du dirigeant. "Son rôle est de mettre en œuvre une stratégie : une entreprise doit régulièrement d’adapter, se transformer, innover. La question est : comment s’occupe-t-on des gens dans ce changement ?"