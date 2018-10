Il est la star dans les entreprises : la revanche du babyfoot

La gamelle, la roulette, la pissette... les vocabulaires du babyfoot résonnent dans les entreprises. Ce sport de bistrot, né à la fin du XIXe siècle, a beaucoup souffert de la concurrence des jeux vidéo mais il fait son grand retour. De plus en plus d'entreprises l'adoptent pour leurs salariés. Un moyen pour ces derniers de se détendre entre le matin et l'après-midi.