"Il faut raconter des histoires" : les conseils d'une experte pour booster son business grâce à Instagram

Créé en 2010, ce réseau social regroupe aujourd’hui un milliard d’utilisateurs actifs dans le monde, dont 17 millions en France avec, selon Médiamétrie, 28 millions de de visiteurs uniques par mois et 11 millions par jour. Une belle vitrine, donc, pour de nombreuses activités. Pourquoi y aller ? Faut-il y aller ? Et si oui, comment se démarquer ? Aurélie Moulin a longtemps baroudé dans le monde d’Internet dans des grands groupes (SEO, référencement naturel, social media, acquisition d’audience…) avant de se spécialiser sur le sujet. Elle nous explique.

Si Instagram a aujourd’hui le vent en poupe, c’est parce qu’il arrive à mêler assez naturellement une présence des marques et des utilisateurs personnels. Tout le monde l’utilise à titre privé, mais les marques y ont trouvé leur place, au point qu’un utilisateur lambda suit au moins une marque. Il y a aussi peu d’autres réseaux sociaux qui ont cette composition d’audience : beaucoup de jeunes, de Millenials, mais aussi beaucoup de plus de 35 ans, jusqu’à 60 ans. Ce qui n’est par exemple pas le cas de TikTok, dont tout le monde parle. Instagram est à mon sens est le seul réseau social qui permet cela. On voit ainsi des infirmières libérales, des plombiers, des agents immobiliers y avoir un succès fou, ce n’est pas que la grande marque de luxe ou de retail. Bref, Instagram est très à la mode et aujourd’hui, le réseau est encore dans une phase de développement qui ne semble pas avoir de limites. Il faut donc en profiter tant que c’est possible.

Aurélie Moulin : Oui ! D'abord en terme de volumétrie. C’est un Français sur 4 qui se connecte tous les jours, un sur trois une fois par mois. C’est beaucoup de monde. Ensuite, ce qui rend ce réseau indispensable, c'est qu'il est encore possible d’y émerger de façon organique, c’est-à-dire sans dépenser des budgets astronomiques en publicité. En se basant sur la manière dont fonctionne l’algorithme, il y a énormément de choses faciles et gratuites à faire pour être visible, ce qui est à l’inverse très difficile sur Facebook, qui du coup est moins populaire aujourd’hui.

On est dans une relation de proximité et c’est ce qui fait que cela fonctionne - Aurélie Moulin, experte en marketing Instagram

Y a-t-il une manière de communiquer propre à Instagram ?

La manière dont on communique sur ce réseau est beaucoup plus proche, moins institutionnelle, moins marketing. On est moins là pour vendre, davantage pour raconter des histoires, montrer ce qu’il se passe tous les jours au bureau, les coulisses d’une entreprise. On est dans une relation de proximité entre les marques et les utilisateurs, et c’est ce qui fait que cela fonctionne. Alors oui, beaucoup de comptes font des posts "achetez, on a des produits", mais ce n’est vraiment pas cela qu’il faut faire si on est une petite entreprise.

On a en tête l’histoire de gens ou d'entreprises qui ont percé sur Instagram. C’est vraiment le cas ?

Bien sûr. Il y a toute la vague des "instapreneurs", ces entrepreneurs qui ont lancé leur concept sur Instagram et ont connu le succès grâce à ce réseau. Shanty biscuit, c’est un succès faramineux et c'est vraiment l’exemple à suivre. Shanty Baehrel, la fondatrice, était sur le réseau depuis le début. Elle raconte au quotidien, dans les stories et les posts de profil, ce qu’il se passe dans son entreprise. On voit la fabrication des gâteaux, l’équipe, toutes les étapes de fabrication d’un produit… Un affect se développe, vraiment très fort, entre les internautes et l’instapreneur : on a l’impression de voir une copine nous raconter son histoire. Dans ce compte, il y a aussi beaucoup d’humour, avec quelqu’un qui a une personnalité très forte, et si on a envie d’avoir un rayon de soleil dans notre journée, il faut s’y connecter : ça marche !

Avez-vous d'autres exemples ?

Une autre histoire, un peu différente car pensée depuis le début, est celle de Respire naturel (45.000 abonnés), un concept de cosmétiques qui a explosé en un an sur Instagram. C'est un peu la même histoire, avec la particularité que l’entreprise a été créée via une campagne de crowfunding. Donc dès le départ, la créatrice Justine Hutteau a intégré le public, l’audience, et raconté cette aventure entreprenariale sur Instagram.