"Il y a encore un vrai souci avec la charge de travail" : qu'est-ce que la Qualité de vie au travail a-t-elle changé ?

LCI : Après l’Ani signé en 2013, comment les entreprises se sont-elles emparées de la Qualité de vie au travail ?

Julien Pelletier : L’Ani entendait fixer un cap à long terme pour aider les entreprises à progresser vers des approches décloisonnées entre santé, compétence, organisation du travail et performance. Nous constatons aujourd’hui des avancées sur le versant sociétal avec par exemple des accords sur l’égalité professionnelle ou le télétravail. Mais les améliorations sont plus incertaines en matière de santé au travail. Les questions de charge de travail, de contenu et d’organisation restent peu abordées.





Comment expliquer que la santé ait été laissée de côté ?

Les entreprises ne savent pas comment s’y prendre. La santé en entreprise, c’est surtout la question des risques psycho-sociaux (RPS). Mais il est très difficile pour une entreprise de les objectiver et de les identifier. Les acteurs -RH, délégués du personnel, ex-CHSCT- mènent bien des enquêtes ou des baromètres, nomment des référents RPS et informent les managers. Mais trop souvent, le passage du diagnostic à l’action est difficile. Comment traduire en action le fait que tel salarié ait répondu "3" à la question 7 alors que tel autre a répondu "4" ? C'est compliqué. Et lorsque la mise en œuvre s'effectue, le DRH est parti ailleurs, des élections professionnelles ont eu lieu et les syndicats ont changé. Bref, de nouvelles machines sont en place et, du coup, le diagnostic n’est plus valable...