Ils ne veulent pas revenir au travail, ces salariés nous expliquent pourquoi

Elle est en télétravail depuis plusieurs mois. Ce n’est pas si confortable : elle a trois enfants à garder, et un rythme soutenu de boulot à assurer. Pour l’instant, l’école reprend de manière sporadique, elle ne voit pas comment elle pourrait revenir à plein temps dans les locaux. Mais l’impératif de la garde d’enfants n’est pas tout. Sans être hypocondriaque, Aurélie pense aux bureaux : "Il n’y a pas très longtemps, mon employeur a fait refaire tous nos bureaux en flex-office", raconte-t-elle. "Je ne comprends pas comment ce mode, où il n’y a plus aucun bureau attitré et où chacun bouge tout le temps, peut être compatible avec des mesures sanitaires." Elle entend son supérieur lui assurer que justement, ce modèle de bureau, qu’on nettoie en arrivant et en repartant, est le meilleur. Mais elle n’y croit pas beaucoup.

Cette semaine, Aurore a eu une réunion avec tout son service, en visio. Son chef a commencé à parler du retour au travail. Sans brusquer les salariés, avec des pincettes. "Il nous a dit qu’on restait encore en télétravail jusqu'à début juin, mais qu’il ferait un point tous les 15 jours", raconte Aurore. Mais la jeune femme, qui travaille dans la pub, sent bien qu’il prépare le terrain. Que le manager compte bien, à un moment, que les salariés reviennent sur leur lieu de travail. Et elle, n’a pas du tout envie de revenir.

Nicolas, consultant, est aussi en télétravail. Mais lui déteste sa tour de bureau, son open-space gris. En ce moment, il travaille de chez lui, dans un appartement à Paris, et même si c’est étroit, il se plaît totalement dans ce nouveau cadre. Il peut enfin profiter de sa vie de quartier. "Je gagne aussi sur les transports, je dors davantage le matin, et je me suis fait un petit rythme, je fais du sport et vais prendre un café dehors sur les bords du canal Saint-Martin le matin", raconte-t-il. "Nos supérieurs nous demandent si nous voulons revenir. Mais je suis mieux ici ! Près de mon travail, il n’y pas vraiment de vie ou de commerces, nos bureaux sont des grands open-spaces vides, avec des lumières blanches. Je n’ai aucun regret." Avec le télétravail, et le déconfinement, il a redécouvert sa vie de quartier. Se fait, entre midi et deux, sa petite cuisine. Vraiment, il n’a pas du tout, du tout envie de revenir.

Adèle, elle, adore ses collèges. Oui, le bureau lui manque. Mais depuis le début de l’épidémie de coronavirus, elle est chez elle, sortant le minimum possible. Et quand son employeur lui parle de retour au bureau, ce qu’elle voit, c’est la ligne de métro qui y mène, les rafales de microbes, les gens les uns sur les autres, et ça, pour elle, ce n’est pas envisageable.

Laurence, elle, est auxiliaire de vie, en chômage partiel depuis mai. Avant, elle était en arrêt garde d’enfants. Son employeur a été compréhensif, et "c’est même eux qui m’ont demandé de rester chez moi", raconte-t-elle. Pendant le confinement, elle a fabriqué des masques pour ses collègues, un bel élan de solidarité s’est mis en place. Mais voilà : son chômage partiel se termine le 1er juin, elle n'a donc pas le choix. Mais elle n’a pas vraiment envie de retourner travailler, mardi 2 juin. "Mon corps fatigué par mon emploi a apprécié cette longue pose et j’appréhende la reprise, le retour des tendinites, des douleurs dorsales et les nuits merdiques d’insomnies..." Au point de se demander, à 57 ans, si elle ne va pas arrêter plus tôt définitivement.

Pour Margot, cela a été radical. Elle agitait déjà dans sa tête, avant tout ça, des perspectives de départ. Mais l’éloignement, du bureau et des collègues, le recentrage sur ses proches, ont sans doute précipité sa décision : elle a négocié en confinement une rupture conventionnelle. "Les perspectives qu’on me proposait dans mon job ne m’enthousiasmaient plus guère", raconte-t-elle. "Le confinement a fini de me convaincre que j’étais arrivée au bout de l’aventure, je ne voulais pas venir bosser à reculons. Je me suis dit qu’il fallait que je sois cohérente avec moi-même, et qu’il fallait que je parte." Le confinement a fini de distendre des liens qui ne la raccrochaient plus guère de sa boîte.

D’autres salariés, comme Nicolas, sont dans l’entre-deux ; sans être en décrochage, il a clairement mal vécu le confinement, avec l’impression d’avoir un supérieur absent, qui ne s’intéressait pas à ce qu’il faisait. Qu’il était loin d’être une priorité. Et maintenant qu’il revient vers lui avec des demandes pour travailler et se mobiliser, Nicolas a du mal. "D’abord, on nous parle de retour au travail, comme si, mes deux derniers mois, on nous avait mis en vacances. Personnellement, je travaillais facilement de 9 h à 18 h, ça n’a pas été des vacances", raconte-t-il, un brin amer. Et le discours aujourd’hui mobilisateur du patron ne lui fait pas oublier cette impression d’avoir été lâché dans la nature. "Maintenant, on nous appelle à la solidarité, pour maintenir l’entreprise à flot. Clairement, je n’ai pas envie de m’investir plus. J’ai l’impression d’être utilisé."