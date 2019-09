Ils ont un vélo, ils ont un taf, ils font du "vélotaf" : "On a l'impression de voler, ça change la vie !"

Souvent, tout est parti d'un déclic. Comme pour Jérôme Sorrel, vélotafeur depuis 5 ans et auteur de "Vélotaf, mode d’emploi du vélo au quotidien" (éditions Alternatives) et Urban Bike, concilier vélotaf et sport (éditions Solar) "Je vis dans le 17e arrondissement de Paris, je travaillais alors à Croissy-sur-Seine. J’y allais en scooter ou en voiture", raconte-t-il à LCI. "Un jour, ma voiture a eu besoin d’être révisée. Le garage étant près de mon lieu de travail, j’ai mis mon vieux VTT dans le coffre pour rejoindre mon bureau après avoir déposé le véhicule."





Mais les choses se goupillent mal, le garagiste doit garder la voiture plus longtemps que prévu. Comment rentrer ? Il y a bien le RER. 15 minutes à pied du bureau, un changement à Charles-de-Gaulle, encore un peu de marche, et c’est le 17e. Mais Jérôme n'a pas envie. La journée est belle, on est en mai. Il sort son vélo. Petit changement d’habitude qui ne va pas sans mal : "On est un peu comme des idiots dans ces cas-là, habitués au périph', à l’A86. Je me demandais comment faire pour rentrer chez moi sans passer par là." Heureusement, il y a Mappy, et c’est parti. 15 km à faire travailler les mollets. "Et j’ai adoré ça. C'était facile et agréable ! Du coup, le lendemain, j’ai recommencé." Et le surlendemain, encore : pendant 4 ans, Jérôme fait 40 km par jour environ. Au fil des mois, il peaufine son trajet. Oui, le plus direct est 16 km. Mais rallonger un peu, en un temps à peine plus long, permet de dégoter une piste cyclable sur les bords de Seine, où il est quasi seul au monde. Et le trajet boulot-dodo devient "un moment top. Cela m'a changé la vie". Un déclic, on vous dit. Pas un déclic écologique, ni politique, un déclic pragmatique.