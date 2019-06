Ils réparent les salariés cassés : "Mettre de l’humain dans l’entreprise devient un combat"

Au quotidien, comment prévenir cet effondrement ?

Le manager de proximité a un rôle très important. Il est le premier à pouvoir repérer des signes montrant qu’une personne ne va pas bien ou s’épuise. Il peut alors mettre en place certaines actions, comme un suivi plus adapté en période difficile. Mais ce travail n'est pas mesurable ni pris en compte. Tout dépend donc de l'investissement du manager, de l'équipe, de la manière dont est considéré l'humain. Le médecin du travail et les instances représentatives ont également un rôle de soutien primordial. Mais les salariés qui connaissent leurs rôles exacts sont rares et peu font appel à eux.





Des signes peuvent-ils alerter ?

Certains sont perceptibles : une personne, d'habitude souriante, qui se renferme. Elle effectue des horaires plus longs parce qu'elle a du mal à tout boucler, ne prend plus de pause, s'isole... Mais pour détecter ce problème, il faut pouvoir observer ou se rencontrer sur le lieu de travail. Or les bureaux, le flex-office ou le télétravail favorisent l’individualisation. Quand tout va bien, cela ne dérange pas. Mais quand une personne est fragilisée, elle n'a plus le support qu'elle aurait eu si elle avait été au sein d'une équipe, avec des personnes qui la côtoient. C’est important de faire attention aux autres, de regarder comment va son voisin. Nous avons une certaine responsabilité.





Notez-vous cependant des bonnes pratiques ?

Il faut admettre qu'il y a des choses positives, des personnes qui effectuent un travail extraordinaire en se souciant de l’humain, à leur niveau. Je pense par exemple à un manager, à un poste élevé dans une grande entreprise. Chaque mois, il a un entretien avec chaque personne de son équipe. Il lui consacre le temps qu'il faut pour savoir comment elle va, comment elle s’en sort et en quoi il peut l'aider. Mais mettre de l’humain dans l’entreprise devient quasiment un combat : c’est la part invisible du travail. Elle n’est pas récompensée et n’est pas comptée alors que cela devrait être le b-a-ba.