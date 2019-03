Ils sont un modèle de réussite au travail : quelles sont les 5 recettes communes d'Elon Musk, Jeff Bezos ou Steve Jobs ?

C’est toujours le point de départ des projets des grands entrepreneurs de la Silicon Valley, indiquent les auteurs du livre : ils sont portés par la conviction qu’on peut changer le monde, changer les choses, transformer le futur. Avant d’avoir un business plan, ils ont un "vision plan". Et cette vision, toujours ambitieuse, ils savent l’exprimer de façon simple et explicite. Comme, Elon Musk, patron de la société spatiale Space X, qui explique en 2017 sur la scène de l’International astronautical congress qu’il œuvre à une présence humaine permanente sur Mars : "Je pense que le futur sera beaucoup plus excitant et intéressant si nous devenons une civilisation spatiale et une espèce interplanétaire", dit-il.





Et cette vision que portent ces patrons est l'une des clés de la réussite de leur entreprise : elle motive les salariés, les incite à coopérer, à développer leur créativité, à relever ce défi proposé. L'argent n'est plus un objectif, mais un moyen, donnant aux individus "le sentiment de se surpasser au service d’une vision ambitieuse et qui compte pour eux". Bref, ces managers savent faire vibrer et donner l’envie à ces collaborateurs de travailler. Le cercle est vertueux : cela permet d’attirer et recruter les plus brillants profils.