Ils veulent davantage de sport en entreprise : après quoi les salariés courent-ils ?

Les avantages seraient multiples pour l’entreprise. Selon OpinionWay qui a interrogé 1.000 salariés pour Gymlib, 74% des sondés considèrent ainsi qu'une activité physique sportive et régulière permet de se sentir bien au travail, juste derrière l'équilibre vie pro/privée et l'intérêt du métier. Et ils sont convaincus de l'intérêt de faire du sport grâce à leur entreprise : pour ceux profitant déjà d'une telle offre, cela améliore principalement la santé (77%), l'image de l'entreprise (73%) et l'ambiance générale (70%).





66% des collaborateurs bénéficiant d'une telle offre estiment aussi que, dans leur société, les gens sont motivés (contre 9% dans celles ne proposant pas ce service). Ils sont alors plus de 80% à qualifier l'entreprise d'ouverte d'esprit, de bienveillante et de stimulante. Mettre en place une offre sport impacte donc fortement la marque employeur, estime l'enquête. Mais c'est aussi un levier de fidélisation interne : cela donnerait envie 57% des salariés de rester au sein d'une structure. Cela est d'autant plus vrai auprès des Millenials (18-29 ans), pour lesquels le facteur de fidélisation est de 67%.





Evidemment, tout reste dans l’équilibre. Car un risque existe si l’entreprise dérive vers une injonction à faire du sport. "La survalorisation de la pratique sportive peut altérer les jugements des managers", rappelle Thibaut Bardon. "Cela peut-être stigmatisant dans certains environnements comme les très petites entreprises, où la place du dirigeant est assez importante. S'il est insistant pour que les salariés aillent courir entre midi et deux et qu'il survalorise le sport, il pourrait, à l'extrême, discriminer des collègues non sportifs, mais qui sont de bons professionnels capables d’atteindre tout aussi bien leurs objectifs".