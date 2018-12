IMPACT POSITIF - Rencontre avec Cyril Dion l’écrivain-militant qui appelle à la résistance

Après un rappel cinglant à la réalité, Cyril Dion nous somme d’inventer un nouveau récit pour embarquer le plus de monde possible, car il n’est pas trop tard pour résister. Dans notre podcast « Impacts Positifs », Cyril Dion nous raconte en détail comment organiser cette résistance par le récit. Comment le construire, avec qui et pour quels impacts ? Il nous invite également à repenser totalement nos existences : ne serait-il pas plus efficace pour la société que chacun vive de ses passions, de ses talents plutôt que de travailler pour rembourser un crédit ou payer un loyer ? Nous ne sommes pas sur cette planète pour être des consommateurs, rugit-il. Cyril Dion reviendra aussi sur l’épopée du film « Demain », sa genèse, et les leçons qu’il tire de cette aventure incroyable. Il nous parlera de l’incubateur qu’il compte bientôt lancer pour faciliter l’éclosion de ces nouveaux récits. Et comme pour les précédents podcasts, Cyril Dion n’échappera pas à l’interview « déclic » : son plus bel échec, ses mentors, ses conseils à ceux qui veulent agir mais qui n’osent pas. Pour lui, aucun doute, la meilleure façon d’agir et d’avoir de l’impact, c’est de faire ce qui nous plaît et ne rien lâcher. Bonne écoute.