Infidèle en amour, malhonnête au travail ? Des chercheurs font un lien entre comportement professionnel et personnel

Tromper son conjoint voudrait-il dire que vous êtes forcément malhonnête dans le cadre professionnel ? C’est la conclusion d’une étude universitaire un brin… provocante. Les chercheurs John Griffin, Samuel Kruger et Gonzalo Maturana, professeurs de finance à l'Université du Texas, à Austin, et à l'Université Emory, à Atlanta, se sont en effet penchés sur une corrélation entre l’adultère et la malhonnêteté dans le cadre professionnel.





En effet, écrivent-ils dans leur étude, publiée mi-août sur Procedings of the national academy of sciences of the USA, l'importance des traits personnels pour prédire le comportement de quelqu'un dans un univers professionnel est un sujet étudié depuis longtemps en psychologie. En pratique, le problème se pose à chaque fois qu’un employeur, un électeur ou un décideur doit déduire le comportement professionnel d'une personne, en fonction de son comportement personnel. "Mais malgré son importance théorique et pratique, il existe peu de consensus académique sur cette question", indiquent les chercheurs. "Nous comblons ce vide avec des preuves établissant un lien entre l'infidélité dans la sphère privée et le comportement professionnel dans quatre contextes différents."