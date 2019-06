Isolement, manque d'écoute... : à cheval entre la direction et les salariés, comment les managers se sentent-ils ?

Pourtant, les managers doivent également, dans un management qui devient de plus en plus horizontal, répondre aux nouvelles attentes des collaborateurs : besoin de reconnaissance de plus en plus prégnant, évolution au sein de l'entreprise, entretien de la motivation, intégration des jeunes entrants, qualité de vie au travail... "La demande d'un management participatif étant de plus en plus forte, il apparaît nécessaire de former les managers dans ce sens, en favorisant notamment le coaching, le co-développement managérial, les formations en leadership et en conduite du changement", préconise encore Olivier Lajous.

Pourtant, dans cet environnement en forte mutation, les managers restent mobilisés et ambitionnent d'évoluer : ils sont 40 % à envisager d'étendre leurs responsabilités d'encadrement, et 54 % à se sentir capables de manager une équipe multiculturelle ou internationale. "C'est un point particulièrement positif sur lequel les DG et les DRH doivent se montrer très actifs et surtout ne pas décevoir", constate encore l’étude BVA.