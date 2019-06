"J’ai décidé de vivre mes rêves, et pas ceux qu’on avait pour moi" : histoires et regards d’entrepreneurs inspirants

L'entrepreneure ? Wadia Chaftar, 39 ans, co-fondatrice de Covet Chic, un site d’ accessoires de mode haut de gamme lancé en 2013.

L’histoire ? "Ma sœur est la 'fashionista' de la famille. Elle adorait cela. Nous avons démarré, depuis une cité, en ne vendant que des produits de luxe. Nous voulions travailler avec des créateurs de mode qui ont une identité artistique, un respect de l’humain."

Pourquoi se lancer dans l’entreprenariat ? "A la base, je suis juriste. Après mon droit, j’ai bifurqué, j’ai passé le concours des grandes écoles, j’ai trouvé un travail. J’ai été consultante pendant 6 ans. J’avais le salaire que je voulais avoir, le travail que je voulais avoir. J’étais à la Défense. Mais le contenu des journées me pesait, cela manquait d’excitation quotidienne, d’échanges. Quand on est salarié, on côtoie toujours les mêmes personnes. L’entreprenariat m’a permis de me sentir vivre ! Patron, on a un sentiment de liberté qu’on ne ressent pas lorsqu’on est dans le salariat. La vie devient pleine de rencontres, de richesses."