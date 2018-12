"J'ai eu besoin de me ressourcer" : c'est quoi la "jobbymoon", cette tendance à faire un break entre deux emplois ?

Dans les faits, si le mot est peut-être nouveau, le phénomène existe déjà. Mais son succès actuel est sans doute révélateur des nouvelles réalités du travail. Car si sur le papier, si elle peut faire penser à des vacances, les pieds au soleil, la tête sous les cocotiers, cette période d’arrêt apparaît de plus en plus comme une nécessité, voire un luxe rare, pour le concerné. Celle de débrancher, de se ressourcer, pour des employés parfois surchargés et des vies sous pression.





Dans la pratique, cette "jobbymoon" revêt des formes multiples, en fonction des conditions d’emploi, du budget -car évidemment, tout est à ses frais- ou des passions personnelles : une semaine ou plusieurs mois, un voyage ou rester chez soi, délaisser les écrans, passer du temps avec ses proches, dormir mieux et plus et... prendre un temps pour réfléchir, en faisant un pas, de côté, de la course quotidienne. Car le point commun est surtout d’exorciser les vestiges de son dernier emploi avant d’aborder le suivant. Comme une phase de deuil, pour mieux renaître.