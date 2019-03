VIDÉO - J'ai testé pour vous l'improvisation théâtrale pour être meilleure au boulot

S’en suivent plusieurs exercices. Le premier : trouver un slogan par groupe de dix et l'édicter en parfait chœur, le tout en trois secondes. Un travail qui permet, selon la directrice générale de l'organisme, de savoir trouver instinctivement un équilibre de groupe. Qui mène ? Qui suit ? Qui émet des propositions ? Qui écoute ? Qui donne son avis ? Le tout étant qu'au bout du compte, l'harmonie soit visible et audible.





Vient ensuite l'exercice de la "carte postale". Après l’indication d’un thème complètement loufoque, comme "Soirée techno sous l’océan" pour mon groupe, les participants doivent s’avancer un à un sur la scène, endossant un rôle qui doit si possible venir appuyer celui des autres afin de raconter une histoire. Pas évident, dans le temps imparti, de trouver un personnage qui ne paraisse pas trop ridicule aux yeux de tous ces inconnus et qui colle à la carte postale. Le but, justement, est d'apprendre instinctivement à se soutenir les uns les autres et à ne pas trop la jouer "solo" afin que le groupe dispose d'un réel moteur.





Troisième exercice marquant, celui de la prise de parole sous les yeux bienveillants des autres participants. La consigne est de dire tout haut une phrase toute bête tandis que les autres applaudissent à tout rompre "comme s'il s'agissait de la phrase du siècle". Ainsi, même s'il s'agit de la première fois que je me retrouve seule sur la scène, savoir que mon public ne me juge pas s'avère rassurant. J'annonce donc avec fierté : "Aujourd'hui, j'ai marché dix minutes !", tel l’exploit de ma journée. Sous les hourras de la foule, je retourne à ma place, souriante et soulagée d'un tel succès. Pour Anne-Claire Veysset, il s'agit de faire comprendre qu'un environnement bienveillant permet de libérer toute sa créativité sans complexe.