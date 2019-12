"J'ai toujours été très investie, me faire virer a cassé la dynamique" - Seniors, ils racontent leur fin de carrière (3/3)

Un jour, elle m'invite au restaurant et me dit voilà, on veut que tu t’en ailles

Un jour, elle m'invite au restaurant et me dit voilà, on veut que tu t’en ailles - Marie, ancienne manageure dans l'informatique

Marie a 60 ans. Elle est actuellement en CDD, jusqu'en mars. "J’aurais 60 ans et demi. Jamais je ne retrouverai de travail jusqu'à mes 62 ans", raconte-t-elle. Elle a mené une longue carrière dans une société de service en informatique (ESN), basée à Bordeaux. Elle y est restée 30 ans. "J’étais bien, j’ai eu une évolution de carrière intéressante. J’y suis rentrée comme ingénieur, et quand je suis partie, j’étais responsable d’un service : je m’occupais du management, des relations clients, je gérais des projets, des budgets." Et puis l’activité de l’agence a diminué. "Ils ont recruté en CDD un 'consultant en management de la transition sociale', une femme, qui était là pour virer un certain nombre de personnes", raconte Marie. "Un jour, elle m’a invitée au restaurant, et m’a dit 'voilà, on va te proposer une rupture conventionnelle, on veut que tu t’en ailles'. On savait qu’elle était là pour ça, mais malgré tout, c'est difficile à encaisser, sachant que jamais ma hiérarchie ne m’avait jamais parlé de cela."

Les négociations ont été compliquées, ont duré 4 ou 5 mois. Marie est tombée malade. Elle a finalement quitté l’entreprise en 2013, à 54 ans. "Au total, une trentaine de personnes à différents niveaux ont été virées", raconte-t-elle. "Des jeunes embauchés, et, comme moi des managers assez âgés. Les plus jeunes ont rebondi assez facilement pour trouver du travail dans d’autres entreprise." Pour elle, ça a été plus compliqué.