"J'ai vite déchanté" : quand le rêve de reconversion professionnelle se passe mal

"Une des premières raisons, qui fait que les reconvertis reviennent à leur situation d’avant est la difficulté financière", note Anne-Claire Penet. Parfois encore, c’est la terrible désillusion. Car le métier tant désiré n’est pas tel qu’espéré, pour des raisons diverses : incertitude du lendemain, isolement pour ceux qui travaillent seul, fait de n’avoir pas trouvé de meilleur équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Giovanni, 51 ans, après de nombreuses années d’intérim dans le tertiaire et une maladie, a dû trouver une activité plus adaptée. Avec une petite expérience de bénévole en la matière, il a cru bon de se tourner vers le métier d’"infographiste metteur en page" : "Je me suis fait aider par un conseiller Pôle emploi, mais j’ai découvert les difficultés liées au fait de travailler seul : c’est dur d’avoir des contacts dans le milieu, et encore plus en étant débutant", soupire-t-il. "J'aurais besoin de faire une immersion en agence de com' ou chez un infographiste, car le seul diplôme ne suffit pas..."





Camille, 38 ans, diplômée de graphisme, a elle longtemps enquillé les petits boulots, par manque d’offres adaptées à son profil - assistante vétérinaire, vendeuse en outillage, enquêtrice panel, graphiste... Avant de se poser et choisir de devenir mandataire immobilier. Elle a, en effet, des qualités précieuses pour le job : très bon contact, capacité à faire se projeter les clients, vrai sens de l’empathie. "Mais la base du métier, c'est l'âme commerciale, chose que je n'ai pas", souffle-t-elle. "C’est difficile pour moi de faire du démarchage, pourtant indispensable." Elle se découvre, dans un secteur géographique très concurrentiel, une "timidité insoupçonnée", "un manque de confiance en soi", une "difficulté à se faire sa place". Et avec ça, surgissent d'autres aspects plus négatifs du métier, comme celui d’être tenue pour responsable par les clients mécontents, mais aussi… la précarité financière. "Nous sommes à notre propre compte : si nous ne vendons pas de bien, l'argent ne rentre pas. Et il faut au minimum trois mois pour finaliser une vente, et encore si tout se passe bien !" Au point qu’elle se dit aujourd’hui qu’elle pourrait se lancer vers autre chose. Elle reconnaît un parcours "atypique" : "Je ne suis jamais restée plus de 4 ans 'enfermée' dans le même travail", constate-t-elle. "J'ai l'impression de courir après quelque chose mais je ne sais pas quoi. Je ne sais même pas s'il y a un métier fait pour moi mais je sais m'adapter aux jobs et aux demandes..."