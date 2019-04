"Je n'aurais pas eu cette promotion si j'étais resté fidèle à mon entreprise" : qui sont ces salariés boomerang ?

Les avantages seraient multiples, des deux côtés. François, chez Mega, détaille : "Pour mon employeur, j’avais déjà les compétences, j’étais déjà opérationnel, et j’avais acquis d’autres compétences, d’autres langues qui apportaient une plus-value, un peu d’assise en revenant de l’étranger et un certain bagage technique." Philippe Deljurie abonde : "Et surtout, dans un marché ultra tendu, quand vous avez formé quelqu’un pendant deux ou trois ans et qu’il s’en va, qu’il a acquis d’autres compétences ailleurs et qu’il est bon, c’est dommage de ne pas le considérer."





Pour le salarié, partir et revenir permet aussi très souvent de monter en grade et de négocier une augmentation de salaire qu’il n’aurait pas eu en restant dans la boîte. Ainsi que des conditions de travail négociées : François est ainsi installé dans le sud-ouest et gère comme il l’entend sa partie.