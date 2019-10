"Je ne suis pas infirmière, mais je n'ai pas eu le choix" : le combat de ces salariés qui sont aussi aidants familiaux

TÉMOIGNAGE - Plus d'un Français sur dix soutient au quotidien un proche en situation de dépendance. Pour beaucoup, cette situation est difficile à concilier avec la vie professionnelle. Alors qu'un "congé de proche aidant" devrait voir le jour en 2020, et que la Journée nationale des aidants a lieu le 6 octobre, LCI a interrogé Vanessa, qui aide ses grands-parents. Elle raconte ses difficultés dans son travail et ses questionnements.

Pourtant, à côté de ça, Vanessa travaille Beaucoup, même. En septembre 2011, elle a lancé son agence de voyages. Quand tout commence, en janvier 2012, elle gère le début de cette activité professionnelle. Et voit, en parallèle, ses grands-parents avoir de plus en plus besoin d'aide. "J'avais deux options", raconte Vanessa. "Le 'courage fuyons' en les abandonnant ou alors dire 'et bien non, maintenant c’est pour moi, je m’en occupe'. Ils ont toujours été là pour moi, je suis très proche d’eux. Alors je me suis dit 'c’est comme ça, on va se débrouiller'.

Engrenage irrémédiable. Un jour, sa grand-mère ne peut plus marcher. Il faut mettre en place de nouveaux intervenants. Une infirmière pour donner les médicaments, aider à la toilette, un kiné pour essayer de la faire bouger. Puis en août 2013, son grand-père fait un AVC. Il a 89 ans, il en garde de grosses séquelles. "Je me retrouve avec un patient lourd et une grand-mère qui ne se lève plus et a des troubles cognitifs. C'est très lourd." D’autant que Vanessa lutte pour trouver des intervenants, infirmières, kinés, orthophonistes. "C’est une catastrophe", dit-elle. "Comme il y a beaucoup de demandes et qu'ils sont libéraux, ils font leur marché, peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. D'autres ne sont pas compétents." Alors, à côté de son travail, la vie de Vanessa, devient cela : se battre. Chaque jour. Pour trouver quelqu’un, un organisme, une association, qui puisse intervenir, donner les médicaments, faire la toilette, dans la durée. Mais c'est un ballet d'intervenants qui se succèdent. Et elle qui bouche les trous quand elle n'a pas le choix.