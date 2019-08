"Je ne veux pas rentrer" : pourquoi nous avons le blues du retour de vacances et l’envie de tout changer au travail

Vous êtes partis trois semaines et avez totalement coupé. Du soleil, de l’eau claire, des repas à pas d’heure, des apéros à refaire le monde, des siestes… et voilà que se profile, déjà, la rentrée. Pas de doute, vous n’avez aucune, aucune envie d’y retourner. Et ressentez, à la veille du jour J, une boule au ventre, digne de vos rentrées d’écoliers : vous ne voulez pas retrouver vos collègues. Ne voulez pas revoir votre chef. Et ne pas reprendre ces dossiers qui n’avancent pas.





Car c’est un fait : nous avons, souvent, le blues du retour de vacances. Alors que justement, ce temps d’accalmie permet de se reposer, de déconnecter, de regagner de la vitalité. Mais c’est aussi le temps des questionnements, de la prise de distance avec le quotidien. Et d’envie, bien souvent, de changement. Car cette prise de recul est propice à la réflexion. Bizarrement, troquer ce lâcher-prise de l’été, contre cet horizon quotidien de "course pour emmener les enfants à l’école, ligne de métro bondée, réunion, sandwich derrière l’ordinateur", vous parait un brin déprimant. Les questions s'enclenchent : ce que je fais a-t-il un sens ? Et si je me lançais dans cette activité de professeur de yoga qui m’a toujours fait rêver ? "Vos envies profondes remontent à la surface. Vous abordez la rentrée, connecté à vos réelles aspirations et vous prenez conscience de ce qui n’est plus en phase avec vos envies", estiment les co-fondatrices de Switch collective, un programme qui s’adresse à ceux qui ont envie de changer de job ou lui redonner un sens, dans un article dédié au sujet sur Psychologie.com.